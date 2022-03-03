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"Дайте мне самолеты": Зеленский обратился с призывом к миру

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"Дайте мне самолеты": Зеленский обратился с призывом к миру

Офис Президента Украины

Украине нужны хотя бы самолеты еще времен СССР, чтобы защищать свою территорию, сказал президент.

Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров предоставить Украине военные самолеты, если у их государств "нет сил, крепости закрыть небо".

Об этом президент сказал в интервью ряду СМИ.

"Если нет у вас сил, крепости закрыть небо, то дайте мне самолеты. Не справедливо ли, скажите? И, когда мне говорят: "ну, у нас есть вопросы относительно самолетов, там нужно голосование, то или иное", мы сказали – мы нашли, где эти самолеты. Мы у них нашли все эти самолеты. Их много. Новые самолеты. Они очень дорогие, они дороже человеческой жизни. Ок. Мы нашли самолеты еще времен Советского Союза. Можно нам такие самолеты получить? Можно нам получить, чтобы мы отвечали на своей земле? Не на территории России, не на территории Беларуси, а на чисто украинской земле отвечали всем этим установкам, которые по нам стреляют, по танкам и тому подобное", – рассказал Зеленский.

Президент пообщался с представителями западных СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с представителями западных СМИ.

Опубликован Офис Президента Украины Четверг, 3 марта 2022 г.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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