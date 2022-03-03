"Дайте мне самолеты": Зеленский обратился с призывом к миру

Украине нужны хотя бы самолеты еще времен СССР, чтобы защищать свою территорию, сказал президент.

Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров предоставить Украине военные самолеты, если у их государств "нет сил, крепости закрыть небо".

Об этом президент сказал в интервью ряду СМИ.

"Если нет у вас сил, крепости закрыть небо, то дайте мне самолеты. Не справедливо ли, скажите? И, когда мне говорят: "ну, у нас есть вопросы относительно самолетов, там нужно голосование, то или иное", мы сказали – мы нашли, где эти самолеты. Мы у них нашли все эти самолеты. Их много. Новые самолеты. Они очень дорогие, они дороже человеческой жизни. Ок. Мы нашли самолеты еще времен Советского Союза. Можно нам такие самолеты получить? Можно нам получить, чтобы мы отвечали на своей земле? Не на территории России, не на территории Беларуси, а на чисто украинской земле отвечали всем этим установкам, которые по нам стреляют, по танкам и тому подобное", – рассказал Зеленский.