Загадочная смерть в пригороде Луцка: подробности

В селе Копачевка Луцкого района произошла трагедия — со второго этажа гостинично-ресторанного комплекса "Зеленая роща" выпала 38-летняя женщина, работавшая там администратором. Несмотря на усилия врачей, через три дня она скончалась в реанимации.

Об этом пишет Zaxid.net.

Как сообщила спикер полиции Волыни для издания Ольга Бузулук, инцидент произошел 25 января. В спецлинию 102 поступило сообщение о том, что со второго этажа здания выпала женщина. Пострадавшую срочно госпитализировали. В течение трех дней она находилась в реанимации, но 27 января умерла женщина.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство с отметкой "несчастный случай").

Напомним, в Волынской области священника ПЦУ, освящавшего классы в местном лицее, избил сторонник УПЦ Московского патриархата – отец одного из учеников.

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