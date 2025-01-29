Загадкова смерть в готелі в передмісті Луцька: подробиці

У селі Копачівка Луцького району сталася трагедія — з другого поверху готельно-ресторанного комплексу "Зелений гай" випала 38-річна жінка, яка працювала там адміністраторкою. Попри зусилля лікарів, через три дні вона померла в реанімації.

Про це пише Zaxid.net.

Як повідомила речниця поліції Волині для видання Ольга Бузулук, інцидент стався 25 січня. На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що з другого поверху будівлі випала жінка. Постраждалу терміново госпіталізували. Протягом трьох днів вона перебувала у реанімації, але 27 січня жінка померла.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з відміткою "нещасний випадок").

Нагадаємо, у Волинській області священника ПЦУ, який освячував класи в місцевому ліцеї, побив прихильник УПЦ Московського патріархату – батько одного з учнів.

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