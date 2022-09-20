Жданов объяснил разницу между НУРСами и РСЗО

По его словам, РСЗО действительно большего калибра и дальности, чем НУРСы, но у них другое назначение.

Военный эксперт Олег Жданов сравнил эффективность ракет НУРС и РСЗО.

Об этом он рассказал в своем YouTube канале.

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"НУРС – это неуправляемые авиационные ракеты, которые заряжаются в кассету для авиации – в вертолетах и самолетах-штурмовиках. Дальность их пуска – до 5 км. Некоторые современные версии – до 10- 12 км", – объяснил эксперт.

По его словам, НУРС очень эффективны. Реактивные системы залпового огня (РСЗО) действительно большего калибра и дальности, но у них другое предназначение.

"РСЗО накрывают площадь. Когда вам нужно накрыть батальонные районы обороны — это нужно применять реакивный дивизион систем "Град". 720 снарядов ляжет на этот район обороны. Но они нанесут поражение меньше одной "вертушки" огненной поддержки, типа Ми-24, с двумя кассетами НУРСов, которая пройдет вдоль окопов. Вот в чем "фишка". При подавленной системе ПВО "вертушка" проходит вдоль окопов. Два прохода – и фактически две линии окопов будут сожжены полностью. Они очень эффективны, но при определенных условиях применения. Каждый вид оружие создавался для определенных элементов боя и для этих элементов считался самым эффективным", – подытожил Жданов.

Ранее Жданов рассказал, получает ли Украина ракеты средней дальности наземного базирования для будущего паритета из РФ.

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