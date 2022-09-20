Жданов пояснив різницю між НУРСами і РСЗВ

За його словами, РСЗВ дійсно більшого калібру і дальності ніж НУРСи, але у них інше призначення.

Військовий експерт Олег Жданов порівняв ефективність ракет НУРС і РСЗВ.

Про це він розповів у своєму YouTube-каналі.

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"НУРС – це некеровані авіаційні ракети (від російського "неуправляемые авиационные ракеты". - Ред.), які заряджаються в касету для авіації – у вертольотах та літаках-штурмовиках. Дальність їх пуску – до 5 км. Деякі сучасні версії – до 10-12 км", – пояснив експерт.

За його словами, НУРСи дуже ефективні. Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) дійсно більшого калібру і дальності, але у них інше призначення.

"РСЗВ накривають площу. Коли вам потрібно накрити батальйонні райони оборони – це потрібно застосовувати реакивний дивізіон систем "Град". 720 снарядів ляже на цей район оборони. Але вони завдадуть ураження менше, ніж одна "вертушка" вогняної підтримки, типу Мі-24, з двома касетам НУРСів, яка пройде вздовж окопів. Ось у чому "фішка". При подавленій системі ППО "вертушка" проходить вздовж окопів. Два проходи – і фактично дві лінії окопів буде спалені повністю. Вони дуже ефективні, але при певних умовах застосування. Кожний вид зброї створювався для певних елементів бою і для цих елементів вважався найефективнішим", – підсумував Жданов.

Раніше Жданов розповів, чи отримує Україна ракети середньої дальності наземного базування для майбутнього паритету із РФ.

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