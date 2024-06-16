Байден і Трамп погодили дебати: стали відомі правила

Обидва кандидати прийняли запрошення і погодилися з правилами і форматом дебатів.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден та його суперник Дональд Трамп погодили участь у передвиборних дебатах, які відбудуться 27 червня.

Про це інформує CNN.

Журналісти видання пишуть, що дебати проведуть ведучі CNN Джейк Таппер і Дана Беш в Атланті. Це стане першою особистою зустріччю в кампанії 2024 року президента Джо Байдена і його попередника, Дональда Трампа.

Обидва кандидати прийняли запрошення телеканалу і погодилися з правилами і форматом дебатів, викладених у листах, надісланих телеканалом.

Журналісти пишуть, що згідно з правилами 90-хвилинні дебати включатимуть дві рекламні перерви.

Обидва кандидати будуть виступати на єдиному подіумі, а їхні місця на сцені будуть визначені підкиданням монети.

Мікрофони під час ефіру будуть вмикатись тільки для кандидатів на час виступу.

Крім того, опоненти не матимуть можливості скористатися заготовленими нотатками, проте в їхньому розпорядженні будуть ручка, блокнот і пляшка води.

Під час проведення дебатів в залі не буде аудиторії, а кандидати не зможуть спілкуватись з представниками своїх передвиборних штабів.

Видання пише, що модератори "використовуватимуть всі інструменти, які є в їхньому розпорядженні, щоб забезпечити дотримання хронометражу і цивілізованої дискусії".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп вимагає від Байдена здати тест на наркотики перед дебатами.

Крім того, ми раніше інформували, що кандидат в президенти США Дональд Трамп впевнений, що в разі перемоги на виборах закінчить війну в Україні ще до інавгурації.

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