Блінкен озвучив російські втрати у війні проти України

Окрім того, понад мільйон жителів Росії залишили свою країну, аби не воювати.

Втрати Росії у війні проти України вбитими і пораненими становлять 200 тис. бійців, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це політик повідомив під час Мюнхенської безпекової конференції, пише Bild.

"Згідно з американськими джерелами, під час війни з Україною було вбито та поранено 200 тисяч росіян", – сказав Блінкен.

Він також звернув увагу на те, що понад мільйон жителів Росії залишили її територію, не бажаючи бути учасниками війни.

Держсекретар США додав, що протягом минулого року тисячі компаній заморозили свій бізнес у Росії, побоючись своїй шкоди репутації.

"Погляньте, що Путін зробив зі своєю країною!" – наголосив Блінкен у зверненні до учасників конференції.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на 18 лютого, втрати Росії у війні проти Україні становлять 142 270 бійців. Так, лише за останню добу на фронті було ліквідовано 1010 окупантів.

Зауважимо, про 200 тис. поранених та вбитих у війні росіян заявляла напередодні і заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. Вона також інформувала про великі втрати РФ у техніці.

Водночас російські медіа підрахували, що від початку лютого різко зросла – аж уп’ятеро – кількість підтверджених загиблих у війні росіян.

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