Блинкен озвучил российские потери в войне против Украины

Кроме того, более миллиона жителей России покинули свою страну, чтобы не воевать.
Потери России в войне против Украины убитыми и ранеными составляют 200 тыс. бойцов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Об этом политик сообщил во время Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Bild.
"Согласно американским источникам, во время войны с Украиной было убито и ранено 200 тысяч россиян", — сказал Блинкен.
Он также обратил внимание на то, что более миллиона жителей России покинули ее территорию, не желая быть участниками войны.
Госсекретарь США добавил, что в течение прошлого года тысячи компаний заморозили свой бизнес в России, опасаясь ущерба своей репутации.
"Посмотрите, что Путин сделал со своей страной!" – подчеркнул Блинкен в обращении к участникам конференции.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 18 февраля, потери России в войне против Украины составляют 142 270 бойцов. Так, только за последние сутки на фронте было ликвидировано 1010 окупантов.
Заметим, что о 200 тыс. раненых и убитых в войне россиян заявляла накануне и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она также информировала о больших потерях РФ в технике.
В то же время российские медиа подсчитали, что с начала февраля резко возросло – в пять раз – количество подтвержденных погибших в войне россиян.
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