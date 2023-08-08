У муніципалітеті Романо-ді-Ломбардія на півночі Італії стався нещасний випадок – 75-річного чоловіка розчавили тисячі кілограмів сиру. Рятувальники знайшли тіло чоловіка у понеділок, 7 серпня.

Про це пише Sky News.

За версією слідчих, власник сироварні зайшов до приміщення, аби запустити механізм, що автоматично перевертає й очищує головки сиру для його належного достигання. Один із металевих стелажів із сиром на складі завалився на інший, викликавши "ефект доміно". В результаті чого чоловік опинився під завалами тисячі кілограмів сиру.

Кожен металевий стелаж із сиром важив близько 40 кг.

За словами пожежного Антоніо Дусі, рятувальникам довелося вручну розгрібати завали протягом 12 годин. На складі загалом розміщується 25 тис. сирних коліс.

Покійний бізнесмен заснував сироварню Grano Palano 2006 року. Там виготовляли сир із молока власних тварин і продавали через власну мережу. Загалом на рік підприємство продукувало понад 15 тис. головок сиру.

У чоловіка залишилось двоє дітей, дружина й онуки. Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

Нагадаємо, італійського мафіозі затримали завдяки його пристрасті до футболу (фото).

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