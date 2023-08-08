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Мужчину раздавили тысячи килограммов сыра

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Мужчину раздавили тысячи килограммов сыра

Мужчину раздавили тысячи килограммов сыра. / Фото: pixabay.com

Владелец сыроварни оказался под завалами тысячи килограммов сыра.

В муниципалитете Романо-ди-Ломбардия на севере Италии произошел несчастный случай – 75-летнего мужчину раздавили тысячи килограммов сыра. Спасатели обнаружили тело мужчины в понедельник, 7 августа.

Об этом пишет Sky News.

По версии следователей, владелец сыроварни зашел в помещение, чтобы запустить механизм, который автоматически переворачивает и очищает головки сыра для его созревания. Один из металлических стеллажей с сыром на складе обрушился на другой, вызвав "эффект домино". В результате мужчина оказался под завалами тысячи килограммов сыра.

Каждый металлический стеллаж с сыром весил около 40 кг.

По словам пожарного Антонио Дуси, спасателям пришлось вручную разгребать завалы в течение 12 часов. На складе в целом размещается 25 тыс. сырных колес.

Покойный бизнесмен основал сыроварню Grano Palano в 2006 году. Там производили сыр из молока собственных животных и продавали через собственную сеть. Всего в год предприятие производило более 15 тыс. головок сыра.

У мужчины остались двое детей, жена и внуки. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Напомним, итальянский мафиози был задержан благодаря его пристрастию к футболу (фото).

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Дата публикации
Просмотры
358
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