В муниципалитете Романо-ди-Ломбардия на севере Италии произошел несчастный случай – 75-летнего мужчину раздавили тысячи килограммов сыра. Спасатели обнаружили тело мужчины в понедельник, 7 августа.

Об этом пишет Sky News.

По версии следователей, владелец сыроварни зашел в помещение, чтобы запустить механизм, который автоматически переворачивает и очищает головки сыра для его созревания. Один из металлических стеллажей с сыром на складе обрушился на другой, вызвав "эффект домино". В результате мужчина оказался под завалами тысячи килограммов сыра.

Каждый металлический стеллаж с сыром весил около 40 кг.

По словам пожарного Антонио Дуси, спасателям пришлось вручную разгребать завалы в течение 12 часов. На складе в целом размещается 25 тыс. сырных колес.

Покойный бизнесмен основал сыроварню Grano Palano в 2006 году. Там производили сыр из молока собственных животных и продавали через собственную сеть. Всего в год предприятие производило более 15 тыс. головок сыра.

У мужчины остались двое детей, жена и внуки. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Напомним, итальянский мафиози был задержан благодаря его пристрастию к футболу (фото).

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