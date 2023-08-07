В Китае ученые обнаружили останки ранее неизвестного предка человека

Палеонтологи предполагают, что найденные остатки принадлежали гибриду современного человека и древнего гоминида.
В Китае ученые обнаружили останки древнего гоминида в возрасте 300 тысяч лет, который имел с Homo sapiens больше общего, чем с видами, обитавшими в то время.
Об этом сообщает Phys.org.
Группа палеонтологов Китайской академии наук, работающая с коллегами из Сианьского университета Цзяотун, Йоркского университета, Университета Китайской академии наук и Национального исследовательского центра эволюции человека, проанализировала череп и несколько костей гоминидных ног.
Исследователи заметили, что челюстная кость гоминида напоминает черты как современных людей, так и его предков периода позднего плейстоцена.
Также оказалось, что у этого вида не было подбородка, что свидетельствует о его близком родстве с более старыми гоминидами.
Ученые обнаружили и другие черты, напоминающие виды среднего плейстоцена, например, Homo erectus. Ученые предполагают, что найденные остатки принадлежали гибриду современного человека и древнего гоминида.
Пытаясь определить принадлежность останков, команда исключила денисовца. Скорее всего, окаменелости относятся к какой-то третьей линии — не денисовской или Homo erectus, а более близкой к Homo sapiens.
Напомним, в Израиле археологи обнаружили десятки скелетов в удивительных могилах.
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