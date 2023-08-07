В Китае ученые обнаружили останки ранее неизвестного предка человека

В Китае ученые обнаружили останки древнего гоминида в возрасте 300 тысяч лет, который имел с Homo sapiens больше общего, чем с видами, обитавшими в то время.

Об этом сообщает Phys.org.

Группа палеонтологов Китайской академии наук, работающая с коллегами из Сианьского университета Цзяотун, Йоркского университета, Университета Китайской академии наук и Национального исследовательского центра эволюции человека, проанализировала череп и несколько костей гоминидных ног.

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Исследователи заметили, что челюстная кость гоминида напоминает черты как современных людей, так и его предков периода позднего плейстоцена.

Также оказалось, что у этого вида не было подбородка, что свидетельствует о его близком родстве с более старыми гоминидами.

Ученые обнаружили и другие черты, напоминающие виды среднего плейстоцена, например, Homo erectus. Ученые предполагают, что найденные остатки принадлежали гибриду современного человека и древнего гоминида.

Челюстная кость гоминид напоминает черты как современных людей, так и его предков периода позднего плейстоцена/Фото: Китайская академия наук

Пытаясь определить принадлежность останков, команда исключила денисовца. Скорее всего, окаменелости относятся к какой-то третьей линии — не денисовской или Homo erectus, а более близкой к Homo sapiens.

Напомним, в Израиле археологи обнаружили десятки скелетов в удивительных могилах.

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