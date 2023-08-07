У Китаї вчені знайшли останки раніше невідомого предка людини

Палеонтологи припускають, що знайдені рештки належали гібриду сучасної людини і стародавнього гомініда.

У Китаї учені знайшли рештки стародавнього гомініда віком 300 тисяч років, який мав із Homo sapiens більше спільного, ніж із видами, що жили на той час.

Про це повідомляє Phys.org.

Група палеонтологів Китайської академії наук, що працює з колегами з Сіаньського університету Цзяотун, Йоркського університету, Університету Китайської академії наук і Національного дослідницького центру еволюції людини, проаналізувала череп і кілька кісток ніг гомініда.

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Дослідники помітили, що щелепна кістка гомініда нагадує риси як сучасних людей, так і його предків періоду пізнього плейстоцену.

Також виявилося, що у цього виду не було підборіддя, що свідчить про його близьку спорідненість зі старішими гомінідами.

Учені знайшли й інші риси, що нагадують види середнього плейстоцену, наприклад, Homo erectus. Вчені припускають, що знайдені рештки належали гібриду сучасної людини і стародавнього гомініда.

Щелепна кістка гомініда нагадує риси як сучасних людей, так і його предків періоду пізнього плейстоцену / Фото: Китайська академія наук

Намагаючись визначити приналежність останків, команда виключила денисівця. Найпевніше, скам’янілості належать до якоїсь третьої лінії — не денисівської або Homo erectus, а ближчої до Homo sapiens.

Нагадаємо, в Ізраїлі археологи виявили десятки скелетів у дивних могилах.

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