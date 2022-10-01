"Газпром" скоротив постачання газу до Молдови на 30%

Раніше віцепрем'єр заявив, що "Газпром" попередив Молдову про скорочення постачання.
Російський монополіст "Газпром" скоротив постачання природного газу до Молдови в суботу, 1 жовтня, приблизно на 30%.
Про це повідомив директор газової компанії "Молдовагаз" Вадим Чебан, пише Reuters.
Днем раніше віцепрем'єр Андрій Спину заявив, що "Газпром" попередив Молдову про скорочення поставок. Спину заявив у суботу, що за скороченням стоять технічні проблеми, і країна попросить "Газпром" збільшити постачання.
"Причина скорочення постачання газу... була пояснена "Газпромом" надто пізно", - заявив Спину на прес-конференції.
Спину сказав, що Молдова має близько 53,5 млн кубометрів газу в підземних сховищах в Україні та Румунії, які можуть бути використані.
Країна також планує заощаджувати газ за рахунок використання мазуту у своїх енергоблоках.
Чебан раніше заявив, що "Молдовагаз" заплатив "Газпрому" 23,9 млн доларів у п'ятницю, щоб покрити залишок простроченого авансового платежу за вересневі поставки природного газу і закрити борг у розмірі 35,9 млн доларів.
Нагадаємо, Данія, Швеція і Німеччина створять спецгрупу для розслідування пошкодження "Північного потоку".
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