"Газпром" скоротив постачання газу до Молдови на 30%

Раніше віцепрем'єр заявив, що "Газпром" попередив Молдову про скорочення постачання.

Російський монополіст "Газпром" скоротив постачання природного газу до Молдови в суботу, 1 жовтня, приблизно на 30%.

Про це повідомив директор газової компанії "Молдовагаз" Вадим Чебан, пише Reuters.

Днем раніше віцепрем'єр Андрій Спину заявив, що "Газпром" попередив Молдову про скорочення поставок. Спину заявив у суботу, що за скороченням стоять технічні проблеми, і країна попросить "Газпром" збільшити постачання.

"Причина скорочення постачання газу... була пояснена "Газпромом" надто пізно", - заявив Спину на прес-конференції.

Спину сказав, що Молдова має близько 53,5 млн кубометрів газу в підземних сховищах в Україні та Румунії, які можуть бути використані.

Країна також планує заощаджувати газ за рахунок використання мазуту у своїх енергоблоках.

Чебан раніше заявив, що "Молдовагаз" заплатив "Газпрому" 23,9 млн доларів у п'ятницю, щоб покрити залишок простроченого авансового платежу за вересневі поставки природного газу і закрити борг у розмірі 35,9 млн доларів.

Нагадаємо, Данія, Швеція і Німеччина створять спецгрупу для розслідування пошкодження "Північного потоку".

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