"Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%

Ранее вице-премьер заявил, что "Газпром" предупредил Молдову о сокращении поставок.

Российский монополист "Газпром" сократил поставки природного газа в Молдову в субботу, 1 октября, примерно на 30%.

Об этом сообщил директор газовой компании "Молдовагаз" Вадим Чебан, пишет Reuters.

Днем ранее вице-премьер Андрей Спину заявил, что "Газпром" предупредил Молдову о сокращении поставок. Спину заявил в субботу, что за сокращением стоят технические проблемы, и страна попросит "Газпром" увеличить поставки.

"Причина сокращения поставок газа... была объяснена "Газпромом" слишком поздно", — заявил Спину на пресс-конференции.

Спину сказал, что у Молдовы около 53,5 млн кубометров газа в подземных хранилищах в Украине и Румынии, которые могут быть использованы.

Страна планирует также экономить газ за счет использования мазута на своих энергоблоках.

Чебан ранее заявил, что "Молдовагаз" заплатил "Газпрому" 23,9 млн долларов в пятницу, чтобы покрыть остаток просроченного авансового платежа за сентябрьские поставки природного газа и закрыть долг в размере 35,9 млн долларов.

Напомним, Дания, Швеция и Германия создадут спецгруппу для расследования повреждения "Северного потока".

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