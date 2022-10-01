"Ворскла" в меньшинстве выиграла битву аутсайдеров, одержав первую победу в новом сезоне УПЛ

В субботу, 1 октября, петровский "Ингулец" и полтавская "Ворскла" встречались в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

"Ворскла" обыграла "Ингулец" в поединке 5-го тура украинской Премьер-лиги. Матч на стадионе имени Банникова в Киеве завершился в пользу полтавской команды со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече был забит в первом тайме. Его автором на 34-й минуте стал Денис Олейник. Результативную передачу записал в свой актив Руслан Степанюк.

Отметим, что во втором тайме полтавчане остались в меньшинстве. На 72-й минуте прямую красную карточку заработал Игорь Пердута, но это не помешало "зелено-белым" удержать победный результат.

Для команды Виктора Скрипника это первая победа в сезоне УПЛ-2022/23.

"Ворскла" теперь имеет в своем активе 4 очка и располагается на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ. "Ингулец" с 2 баллами занимает 15-ю строчку.

В следующем туре полтавчане 8 октября сыграют с "Черноморцем", а петровцы днем ранее будут противостоять "Колосу".

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