Голову Татарстану не пустили до Молдови: що відомо

Очільника Татарстану Рустама Мініханова не впустили до Молдови 17 квітня. Він хотів взяти участь у заході в автономному територіальному утворенні Гагаузія.

Про це повідомив прем'єр-міністра Молдови Доріна Речана у коментарі Newsmaker.

"У понеділок четверо громадян, деякі з них, стверджуючи, що вони релігійні, намагалися приїхати сюди, до Кишинева, щоб втрутитися у вибори і місцеву політику. Громадяни, які тимчасово є депутатами, запрошують сюди тих, хто допомагає вбивати людей, дітей і жінок в Україні. Їм нема чого тут шукати. Молдова не повинна асоціюватися з цими звірствами", - наголосив Речан.

За словами голови уряду, Кишинів не допустить того, аби хтось втручався у внутрішні справи країни.

Керівник Татарстану перебуває під санкціями ЄС. Він є головою правління ПАТ "Туполєв", яке виробляє стратегічні бомбардувальники для ЗС РФ.

До слова, про те, що Мінніханова не пустили до Молдови стало відомо днями. До країни він нібито прямував на Міжнародний конгрес народної дипломатії "Дружба народів - 2023". Молдавські прикордонники пояснили, що відмовили "кільком іноземним громадянам" у в'їзді, бо ті "не змогли обґрунтувати мету своєї поїздки, плуталися в показаннях і надали суперечливу інформацію про мету свого візиту в країну". Очільника Татарстану оголосили "небажаною особою".

Нагадаємо, молдовського олігарха-втікача Ілана Шора, лідера проросійської партії “Шор”, визнали винним у шахрайстві та відмиванні грошей і заочно засудили до 15 років позбавлення волі. Його також позбавили права обіймати посади в банківській системі протягом п'яти років.

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