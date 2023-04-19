Главу Татарстана не пустили в Молдову: что известно

Руководителя Татарстана Рустама Миниханова не пустили в Молдову 17 апреля. Он хотел принять участие в мероприятии в автономном территориальном образовании Гагаузии.

Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Дорин Речен в комментарии Newsmaker.

"В понедельник четверо граждан, некоторые из них, утверждая, что они религиозны, пытались приехать сюда, в Кишинев, чтобы вмешаться в выборы и местную политику. Граждане, временно являющиеся депутатами, приглашают сюда тех, кто помогает убивать людей, детей и женщин в Украине. Им нечего здесь искать. Молдова не должна ассоциироваться с этими зверствами", — подчеркнул Речан.

По словам главы правительства, Кишинев не допустит того, чтобы кто-то вмешивался во внутренние дела страны.

Руководитель Татарстана находится под санкциями ЕС. Он является председателем правления ПАО "Туполев", производимым стратегическими бомбардировщиками для ВС РФ.

К слову, о том, что Минниханова не пустили в Молдову, стало известно на днях. В страну он якобы направлялся на Международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов – 2023". Молдавские пограничники объяснили, что отказали "нескольким иностранным гражданам" во въезде, потому что те "не смогли обосновать цель своей поездки, путались в показаниях и предоставили противоречивую информацию о целях своего визита в страну". Руководителя Татарстана объявили "нежелательным лицом".

Напомним, беглого молдавского олигарха Илана Шора, лидера пророссийской партии "Шор", признали виновным в мошенничестве и отмывании денег и заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Его также лишили права занимать должности в банковской системе в течение пяти лет.

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