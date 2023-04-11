В Молдове заявили о строительстве военной базы возле Кишинева

В Молдове возле Кишинева построят современную военную базу для подготовки личного состава национальной армии.

Об этом сообщил глава минобороны Анатолий Носатый, пишет Newsmaker.

По словам Носатого, строительство новой базы будет продолжаться от трех до пяти лет. Деньги на реализацию проекта выделили из госбюджета.

"Речь идет о создании с нуля инфраструктуры, которая позволила бы разместить воинскую часть в соответствии с современными стандартами. Мы хотим, чтобы у желающих работать в Национальной армии были достойные условия для работы с современными аудиториями, спортзалами, с симуляторами. Хотим хороших условий для размещения техники, которую скоро получим", — объяснил министр.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду заявила, что не видит опасности войны в Молдове, пока Украина сдерживает агрессию России.

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