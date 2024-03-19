Молдова висилає російського дипломата: що сталося

Молдова не дозволяла відкриття дільниць у Придністров’ї під час "виборів" РФ.

Міністерство закордонних справ Молдови оголосило співробітника посольства Росії персоною нон грата через організацією "виборів" президента на території Придністровського регіону.

Про це заявив очільник молдовського МЗС Міхай Попшой.

За словами дипломата, про це рішення повідомили російському послу Олегу Васнєцову, якого викликали до відомства у вівторок, 19 березня.

"Молдовська сторона висловила протест проти президентських виборів, проведених Росією в Придністровському регіоні, всупереч позиції молдовської влади. Дипломат був оголошений персоною нон грата", - наголосив міністр закордонних справ.

Зазначається, що російському послу вручили ноту, якою співробітник посольства оголошений небажаною особою на території Республіки Молдова, а також повинен залишити країну.

Слід зауважити, що Кишинів заборонив відкривати виборчі дільниці для російських "виборів" на території Молдови, окрім дільниці в посольстві у столиці. Втім, РФ відкрила шість виборчих дільниць на лівому березі Дністра - на території Придністровського регіону.

Як повідомлялося, 17 березня у Молдові посольство РФ атакували "коктейлями Молотова". Слід зауважити, що на території дипустанови була розташована виборча дільниця.

Читайте також: