Молдова высылает российского дипломата: что произошло

Молдавия не разрешала открытие участков в Приднестровье во время "выборов" РФ.

Министерство иностранных дел Молдовы объявило сотрудника посольства России персоной нон грата из-за организации "выборов" президента на территории Приднестровского региона.

Об этом заявил глава молдавского МИД Михай Попшой.

По словам дипломата, об этом решении сообщили российскому послу Олегу Васнецову, которого вызвали в ведомство во вторник, 19 марта.

"Молдовская сторона выразила протест против президентских выборов, проведенных Россией в Приднестровском регионе, вопреки позиции молдавских властей. Дипломат был объявлен персоной нон грата", — подчеркнул министр иностранных дел.

Отмечается, что российскому послу вручили ноту, которой сотрудник посольства объявлен нежелательным лицом на территории Республики Молдова, а также должен покинуть страну.

Следует отметить, что Кишинев запретил открывать избирательные участки для российских "выборов" на территории Молдовы, кроме участия в посольстве в столице. Впрочем, РФ открыла шесть избирательных участков на левом берегу Днестра – на территории Приднестровского региона.

Как сообщалось, 17 марта в Молдавии посольство РФ атаковали "коктейлями Молотова". Следует отметить, что на территории дипучреждения был расположен избирательный участок.

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