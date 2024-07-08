Орбан прибув з візитом до Пекіну

Глава угорського уряду оприлюднив фото після приземлення в аеропорту столиці КНР.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан прибув з візитом до Китаю.

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Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі X.

Глава угорського уряду оприлюднив фото після приземлення в аеропорту столиці КНР.

Зокрема він написав "Мирна місія 3.0" та додав хештег Пекін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що закликами до мирних переговорів Орбан намагається зірвати підтримку Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що у Зеленського прокоментували візит Орбана до Москви.

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