Померла перша дружина Дональда Трампа Івана

На 74-му році життя померла перша дружина 45-го президента США Дональда Трампа - Івана Трамп.
У пари є троє спільних дітей: Дональд молодший, Іванка та Ерік.
Про це Дональд Трамп написав у дописі на платформі соціальних мереж Truth Social, пише Reuters.
"Мені дуже сумно повідомити всім тим, хто її любив, а їх багато, що Івана Трамп померла у своєму будинку в Нью-Йорку", — написав Дональд Трамп у дописі на платформі соціальних мереж Truth Social.
Колишній американський президент зауважив, що його перша дружина "була чудовою, гарною і дивовижною жінкою, яка прожила чудове і надихаюче життя".
"Івана Трамп вижила. Вона втекла від комунізму та прийняла цю країну. Вона навчила своїх дітей мужності та твердості, співчуттю та рішучості", - йдеться у заяві родини Трампа, яку цитує ABC News.
Причини смерті Івани Трамп не повідомляються.
Відомо, пара була одружена від 1977 до 1992 рік.
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