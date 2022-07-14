Померла перша дружина Дональда Трампа Івана

На 74-му році життя померла перша дружина 45-го президента США Дональда Трампа - Івана Трамп.

У пари є троє спільних дітей: Дональд молодший, Іванка та Ерік.

Про це Дональд Трамп написав у дописі на платформі соціальних мереж Truth Social, пише Reuters.

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"Мені дуже сумно повідомити всім тим, хто її любив, а їх багато, що Івана Трамп померла у своєму будинку в Нью-Йорку", — написав Дональд Трамп у дописі на платформі соціальних мереж Truth Social.

Колишній американський президент зауважив, що його перша дружина "була чудовою, гарною і дивовижною жінкою, яка прожила чудове і надихаюче життя".

"Івана Трамп вижила. Вона втекла від комунізму та прийняла цю країну. Вона навчила своїх дітей мужності та твердості, співчуттю та рішучості", - йдеться у заяві родини Трампа, яку цитує ABC News.

Причини смерті Івани Трамп не повідомляються.

Відомо, пара була одружена від 1977 до 1992 рік.

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