Прихильники Саакашвілі протестують у Тбілісі: чого вимагають

Прихильники Саакашвілі протестують у Тбілісі: чого вимагають

За інформацією грузинських ЗМІ, на місці спостерігається мобілізація правоохоронців, прибув загін спецпризначення, стягнуті водомети.

Грузинська опозиція проводить протестну ходу в Тбілісі. Головна вимога демонстрантів - переведення Міхеіла Саакашвілі у цивільну клініку.

Про це повідомляє Грузія Online.

Зазначається, що активісти зібралися біля станції метро Авлабарі та попрямували у бік мосту Бараташвілі.

За інформацією грузинських ЗМІ, на місці спостерігається мобілізація правоохоронців, прибув загін спецпризначення, стягнуті водомети.

Акцію 14 листопада анонсував голова "Нацруху" Ніка Мелія, який попередив населення про те, що з 15:00 до 17:00 за місцевим часом обидві набережні Тбілісі будуть перекриті протестною ходою.

Нагадаємо, що 1 жовтня в Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування. 8 листопада Саакашвілі перевели з в'язниці №12 у Руставі до Глданської в'язничної лікарні №18 через погіршення стану здоров’я.

Невдовзі після госпіталізації до в'язничної лікарні експрезидент заявив про побиття.

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