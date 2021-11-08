МЗС України надіслало Грузії ноту через Саакашвілі

В МЗС України закликають владу Грузії перевести Міхеїла Саакашвілі до цивільної медичної установи.

В Міністерстві закордонних справ прокоментували переведення громадянина України Міхеїла Саакашвілі до пенітенціарного медичного закладу №18 в Глдані. Українські дипломати "розчаровані", що політика перевели із виправної колонії до тюремної лікарні. Через це МЗС України надіслало Грузії офіційну ноту протесту.

Про це йдеться в заяві МЗС.

"Міністерство закордонних справ України розчароване переведенням громадянина України Міхеїла Саакашвілі до пенітенціарного медичного закладу №18 в Глдані та відсутністю інформування про це української сторони. Закликаємо грузинську сторону невідкладно перевезти Міхеїла Саакашвілі до цивільної медичної установи, яка б мала всі необхідні можливості для надання належної медичної опіки та екстреної допомоги", - йдеться у заяві.

Сьогодні, 8 листопада, до зовнішньополітичного відомства Грузії передали офіційну ноту МЗС України з цього приводу. Як заявивли у відомстві, подальше перебування Міхеїла Саакашвілі в пенітенціарному медичному закладі створює додаткові ризики і напруження, яких можна уникнути, "керуючись гуманітарними міркуваннями".

Також додали, МЗС і Посольство України в Грузії продовжує тримати ситуацію навколо Саакашвілі на особливому контролі.

Нагадаємо:

1 жовтня в Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування.

Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування. 8 листопада Міхеіла Саакашвілі через погіршення його стану здоров'я вертольотом госпіталізували із в'язниці у Руставі до медичної установи для обвинувачених і засуджених.

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