У Саакашвілі почалися провали в пам'яті через голодування - адвокат політика

У Саакашвілі почалися провали в пам'яті через голодування - адвокат політика

За словами адвоката політика, Саакашвілі не може згадати імені своїх друзів.

Адвокат колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Ніка Гварамія повідомив, що стан здоров'я політика щодня погіршується. Через голодування у нього почалися провали у пам'яті, він знесилений настільки, що "не може написати листа".

Про це пише видання "Грузія онлайн".

"Фізично - це дуже помітно, у нього серйозні провали в пам'яті. Він не може згадати імена деяких людей. Моє поки що пам'ятає, але під час розмови виявилось, що він не зміг навіть згадати імена деяких своїх друзів ", - заявив Ніка Гварамія.

Адвокат Саакашвілі стверджує, що політик відмовляється співпрацювати з медичним консиліумом доти, доки не буде призначено альтернативну медичну комісію. Натомість у Міністерстві юстиції Грузії запевняють, Саакашвілі їсть каші та п'є натуральні соки в колонії, незважаючи на оголошене голодування. Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе розповідає, що стан здоров'я політика стабільний, а всі життєві показники в нормі.

Зазначимо, раніше у країнська омбудсменка після відвідин повідомила, що Саакашвілі потрібно терміново госпіталізувати.

Нагадаємо, Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року правоохоронці. До цього прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення він потрапить до в'язниці. На протест Саакашвілі оголосив голодування.

Читайте також:

На території в'язниці, де знаходиться Саакашвілі, мобілізовано спецпідрозділи поліції

мобілізовано спецпідрозділи поліції Шанувальники Саакашвілі вийшли на вулиці Тбілісі: у центрі міста перекрили рух транспорту

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання