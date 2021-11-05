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У Саакашвілі почалися провали в пам'яті через голодування - адвокат політика

У Саакашвілі почалися провали в пам'яті через голодування - адвокат політика

УНІАН

За словами адвоката політика, Саакашвілі не може згадати імені своїх друзів.

Адвокат колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Ніка Гварамія повідомив, що стан здоров'я політика щодня погіршується. Через голодування у нього почалися провали у пам'яті, він знесилений настільки, що "не може написати листа". 

Про це пише видання "Грузія онлайн".

"Фізично - це дуже помітно, у нього серйозні провали в пам'яті. Він не може згадати імена деяких людей. Моє поки що пам'ятає, але під час розмови виявилось, що він не зміг навіть згадати імена деяких своїх друзів", - заявив Ніка Гварамія.

Адвокат Саакашвілі стверджує, що політик відмовляється співпрацювати з медичним консиліумом доти, доки не буде призначено альтернативну медичну комісію. Натомість у Міністерстві юстиції Грузії запевняють, Саакашвілі їсть каші та п'є натуральні соки в колонії, незважаючи на оголошене голодування. Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе розповідає, що стан здоров'я політика стабільний, а всі життєві показники в нормі. 

Зазначимо, раніше українська омбудсменка після відвідин повідомила, що Саакашвілі потрібно терміново госпіталізувати.

Нагадаємо, Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року правоохоронці. До цього прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення він потрапить до в'язниці. На протест Саакашвілі оголосив голодування.

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