У Саакашвілі почалися провали в пам'яті через голодування - адвокат політика

За словами адвоката політика, Саакашвілі не може згадати імені своїх друзів.
Адвокат колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Ніка Гварамія повідомив, що стан здоров'я політика щодня погіршується. Через голодування у нього почалися провали у пам'яті, він знесилений настільки, що "не може написати листа".
Про це пише видання "Грузія онлайн".
"Фізично - це дуже помітно, у нього серйозні провали в пам'яті. Він не може згадати імена деяких людей. Моє поки що пам'ятає, але під час розмови виявилось, що він не зміг навіть згадати імена деяких своїх друзів", - заявив Ніка Гварамія.
Адвокат Саакашвілі стверджує, що політик відмовляється співпрацювати з медичним консиліумом доти, доки не буде призначено альтернативну медичну комісію. Натомість у Міністерстві юстиції Грузії запевняють, Саакашвілі їсть каші та п'є натуральні соки в колонії, незважаючи на оголошене голодування. Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе розповідає, що стан здоров'я політика стабільний, а всі життєві показники в нормі.
Зазначимо, раніше українська омбудсменка після відвідин повідомила, що Саакашвілі потрібно терміново госпіталізувати.
Нагадаємо, Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року правоохоронці. До цього прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення він потрапить до в'язниці. На протест Саакашвілі оголосив голодування.
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