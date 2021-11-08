МИД Украины направило Грузии ноту через Саакашвили

В МИД Украины призывают власти Грузии перевести Михеила Саакашвили в гражданское медицинское учреждение.
В Министерстве иностранных дел прокомментировали перевод гражданина Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Глдане. Украинские дипломаты "разочарованы", что политика перевели из исправительной колонии в тюремную больницу. Поэтому МИД Украины направил Грузии официальную ноту протеста.
Об этом говорится в заявлении МИД.
"Министерство иностранных дел Украины разочаровано переводом гражданина Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Глдане и отсутствием информирования об этом украинской стороны. Призываем грузинскую сторону безотлагательно перевезти Михеила Саакашвили в гражданское медицинское учреждение. и экстренной помощи", — говорится в заявлении.
Сегодня, 8 ноября, во внешнеполитическое ведомство Грузии передали официальную ноту МИД Украины на этот счет. Как заявили в ведомстве, дальнейшее пребывание Михеила Саакашвили в пенитенциарном медицинском заведении создает дополнительные риски и напряжения, которых можно избежать, "руководствуясь гуманитарными соображениями".
Также добавили, что МИД и Посольство Украины в Грузии продолжает держать ситуацию вокруг Саакашвили на особом контроле.
Напомним:
- 1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.
- 8 ноября Михеила Саакашвили из-за ухудшения его состояния здоровья вертолетом госпитализировали из тюрьмы в Руставе в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных.
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