Сторонники Саакашвили протестуют в Тбилиси: чего требуют

По информации грузинских СМИ, на месте наблюдается мобилизация правоохранителей, прибыл отряд спецназначения, стянуты водометы.
Грузинская оппозиция проводит протестное шествие в Тбилиси. Главное требование демонстрантов – перевод Михаила Саакашвили в гражданскую клинику.
Об этом сообщает Грузия Online.
Отмечается, что активисты собрались возле станции метро Авлабари и направились в сторону моста Бараташвили.
По информации грузинских СМИ, на месте наблюдается мобилизация правоохранителей, прибыл отряд спецназначения, стянуты водометы.
Акцию 14 ноября анонсировал глава "Нацдвижения" Ника Мелия, предупредивший население о том, что с 15:00 до 17:00 по местному времени обе набережные Тбилиси будут перекрыты протестным шествием.
Напомним, что 1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. 8 ноября Саакашвили перевели из тюрьмы №12 в Рустави в Глданскую тюремную больницу №18 из-за ухудшения состояния здоровья.
Вскоре после госпитализации в тюремную больницу экс-президент заявил об избиении.
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