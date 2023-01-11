Путін поговорив з президентом Ірану: про що домовилися

Президент Росії Володимир Путін провів 11 січня телефонну розмову з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі.

Про це повідомили у пресслужбі Кремля.

Лідери держав обговорили війну в Сирії та спільні проєкти.

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За підсумками розмови Путін з Раїсі домовилися про "подальше нарощування двосторонньої співпраці" та про "реалізацію взаємовигідних проєктів в енергетичній та транспортно-логістичній сферах".

Водночас у Кремлі не поінформували, чи обговорювали президенти Росії та Ірану війну проти України. Невідомо це і російським засобам масової пропаганди.

Зауважимо, Іран не лише постачає Росії дрони-камікадзе, якими країна-агресорка атакує цивільну інфраструктуру України, а й може передати Москві балістичні ракети Fateh-110. Про це у своїй статті написав старший співробітник американського Hudson Institute Люк Коффі. Це ракети з дальністю польоту у 300 км.

За останніми даними української розвідки, Іран не продав Росії жодної балістичної ракети, хоча Москва просить про це у Тегерану.

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