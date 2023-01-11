Путин поговорил с президентом Ирана: о чем договорились

Президент России Владимир Путин провел 11 января телефонный разговор с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры государств обсудили войну в Сирии и совместные проекты.

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По итогам разговора Путин с Раиси договорились о "дальнейшем наращивании двустороннего сотрудничества" и о "реализации взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах".

В то же время в Кремле не проинформировали, обсуждали ли президенты России и Ирана войну против Украины. Неизвестно это и российским средствам массовой пропаганды.

Заметим, Иран не только поставляет России дроны-камикадзе, которыми страна-агрессор атакует гражданскую инфраструктуру Украины, но и может передать Москве баллистические ракеты Fateh-110. Об этом в своей статье написал старший сотрудник американского Hudson Institute Люк Коффи. Это ракеты с дальностью полета в 300 км.

По последним данным украинской разведки, Иран не продал России ни одной баллистической ракеты, хотя Москва просит об этом Тегеран.

Иран вмешался в войну против Украины: получит ли Путин еще и ракеты

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