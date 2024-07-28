Путін пригрозив США через розміщення ракет у Німеччині

Росія не буде дотримуватиметься мораторію на розміщення ракет середньої та й меншої дальності (РСМД), якщо США розмістять свої ракети в Німеччині.

Про це повідомив президент Росії Володимир Путін, якого цитують російські пропагандистські ЗМІ.

"У разі реалізації Сполученими Штатами Америки подібних планів вважатимемо себе вільними від раніше взятого одностороннього мораторію про розгортання ударних засобів середньої та меншої дальності, включаючи підвищення можливостей берегових військ нашого військово-морського флоту", - сказав він.

Він також стверджує, що розробка кількох ударних систем середньої та меншої дальності майже завершена.

Нагадаємо, що на тлі інформації від розвідки про інтерес РФ до протисупутникової зброї та запусків супутників із Китаю США готуються до космічної війни.