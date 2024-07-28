Дощі та грози: які області Україні охопить негода 29 липня 

Завтра, 29 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. У деяких регіонах пройдуть короткочасні дощі.

Про це повідомив "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, вночі у західних і північних, вдень у східних, південних, більшості центральних областей та північній частині країни місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, у західних і північних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 23°, у західних областях 11-16°; вдень 21-26°. У центральних областях подекуди 28-30°, у східних областях та південній частині 29-34°.

Погода у Києві та області

У понеділок на Київщині - мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с, пориви вітру 15-20 м/с. Температура по області вночі 14-19°, вдень 21-26°.

У Києві вночі 15-17°, вдень 23-25°. Пориви вітру 15-20 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Якою буде погода в Україні в серпні - читайте у новині.

Спека уходить, зливи з грозами приходять! Погода на наступні дні ТУТ!

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