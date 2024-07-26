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До України йде антициклон: як зміниться погода вихідними, 27-28 липня

До України йде антициклон: як зміниться погода вихідними, 27-28 липня

В Україні знову буде спекотно / Фото: pixabay.com

Спека повертається.

Субота та неділя очікуються в Україні спекотними. Максимальна температура повітря досягатиме +29...33°C, а у південній частині до +33...36°C

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Погоду України визначатиме антициклон на ім'я Gustav, тому впродовж 27-28 липня домінуватиме скрізь суха сонячна погода. У понеділок, 29 липня, очікується відчутне зниження температури повітря. На півдні та сході послаблення спеки почнеться у вівторок, 30 липня", - написала вона.

Дещо свіжіше буде в суботу в західній частині, протягом дня +25...28°C, проте в неділю і там спека посилиться.

У Києві в суботу та неділю буде сонячно, сухо та спекотно. У денні години температура повітря коливатиметься близько +30°C.

Спека уходить, зливи з грозами приходять! Погода на наступні дні ТУТ!

Спека уходить, зливи з грозами приходять! Погода на наступні дні ТУТ!

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