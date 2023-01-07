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Путін просить переговорів, бо програє - литовське МЗС

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Путін просить переговорів, бо програє - литовське МЗС

Фото: Associated Press

У Литві не вважають російського диктатора щедрим.

Литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс заявив, що у війні проти України Кремлю потрібне далеко не припинення вогню, а навпаки - посилення. 

Таку думку дипломат висловив у своєму Twitter.

"Путін стверджує, що хоче переговорів не тому, що він щедрий, а тому, що він програє. Треба нарощувати вогонь, а не припиняти вогонь", - йдетья у повідомленні Ландсбергіс.

Путінське "різдвяне перемир'я"

Диктатор 5 січня Путін наказав Міністерству оборони припинити вогонь по всій лінії зіткнення сторін на Різдво. У Кремлі звернулися до України також оголосити режим припинення вогню на свята.

Голова російського Міноборони Шойгу заявив про нібито "36-годинне припинення вогню в Україні". Воно мало б тривати від 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

Втім, РФ порушила взяте на себе ж так зване "різдвяне перемир'я". Пентагон констатував порушення РФ "перемир'я".

До слова, окупанти 6 січня лише Херсонщину обстріляли майже 40 разів. Російська армя атакувала мирні населені пункти з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Загинув один рятувальник.

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Дата публікації
Перегляди
2261
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