Путин просит переговоров, потому что проиграет — литовский МИД

Литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис заявил, что в войне против Украины Кремлю нужно далеко не прекращение огня, а наоборот – усиление.

Такое мнение дипломат высказал в своем Twitter.

"Путин утверждает, что хочет переговоров не потому, что он щедр, а потому, что он проигрывает. Надо наращивать огонь, а не прекращать огонь", – идет в сообщении Ландсбергис.

Путинское "рождественское перемирие"

Диктатор 5 января Путин отдал приказ Министерству обороны прекратить огонь по всей линии столкновения сторон на Рождество. В Кремле обратились к Украине также объявить режим прекращения огня в праздники.

Глава российского Минобороны Шойгу заявил о якобы "36-часовом прекращении огня в Украине". Оно должно было продолжаться с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Впрочем, РФ нарушила взятое на себя так называемое "рождественское перемирие". Пентагон констатировал нарушение РФ "перемирия".

К слову, оккупанты 6 января только Херсонщину обстреляли почти 40 раз. Российская армия атаковала мирные населенные пункты из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Погиб один спасатель.

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