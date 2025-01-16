Путін викликає на збори резервістів: що це означає

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про призов на військові збори громадян, які перебувають у запасі.

Про це повідомляють російські інформаційні агентства з посиланням на указ від 16 січня, опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Згідно з указом президента держави-агресорки, 2025 року громадяни, які перебувають у запасі, будуть призвані для проходження військових зборів у збройних силах, військах Росгвардії, рятувальних військових формуваннях МНС, органах державної охорони та ФСБ.

Указ президента РФ Володимира Путіна про збори резервістів

На підставі указу мобілізаційне управління Міноборони готує відповідну директиву, яка надходить до військкоматів регіонів, після чого починається розсилання повісток громадянам, які перебувають у запасі.

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Треба зазначити, що указ про військові збори президент РФ видає щорічно, але в різний час.

Торік такий указ господаря Кремля з’явився 1 березня, коли були очікування весняного контрнаступу Сил оборони України.

Цього року збори проводитимуть значно раніше — в той час, коли Росія посилює свій наступ на східному фронті, намагаючись захопити якомога більше території України до початку можливих переговорів про припинення бойових дій після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа 20 січня.

В експертних колах припускають, що ці збори можуть бути способом провести приховану мобілізацію і поповнити російську армію після шалених втрат на фронті.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним "дуже швидко" після того, як він обійме посаду наступного тижня.

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