Путин вызывает на собрание резервистов: что это значит

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о призыве на военное собрание граждан, находящихся в запасе.

Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на указ от 16 января, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу президента государства-агрессора, в 2025 году находящиеся в запасе граждане будут призваны для прохождения военных сборов в вооруженных силах, войсках Росгвардии, спасательных военных формированиях МЧС, органах государственной охраны и ФСБ.

Указ президента РФ Владимира Путина о собрании резервистов

На основании указа мобилизационное управление Минобороны готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы регионов, после чего начинается рассылка повесток гражданам, находящимся в запасе.

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Следует отметить, что указ о военных сборах президент РФ издает ежегодно, но в разное время.

В прошлом году такой указ хозяина Кремля появился 1 марта, когда были ожидания весеннего контрнаступления Сил обороны Украины.

В этом году сборы будут проводить гораздо быстрее — в то время, когда Россия усиливает свое наступление на восточном фронте, пытаясь захватить как можно больше территории Украины до начала возможных переговоров по прекращению боевых действий после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января.

В экспертных кругах предполагают, что эти сборы могут быть способом провести скрытую мобилизацию и пополнить российскую армию после безумных потерь на фронте.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным "очень быстро" после того, как он вступит в должность на следующей неделе.

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