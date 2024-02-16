РФ планує мобілізувати ще 400 тисяч новобранців - FT

Країна-агресорка РФ планує набрати до свого війська ще близько 400 тисяч новобранців без оголошення загальної мобілізації. Крім того, вона відновлює свою військову промисловість шаленими темпами.

Про це пише Financial Times.

Як передає видання, упродовж року РФ випустила 4 млн артилерійських снарядів та кількасот танків.

"За рік Росія спромоглася випустити 4 мільйони артилерійських снарядів та кілька сотень танків. Швидкість, з якою відбувається відновлення військової промисловості у РФ, багато хто з західних експертів вважав неможливою", - мовиться у повідомленні.

Подібні темпи вкупі з ядерним статусом РФ та її агресивною риторикою неабияк непокоять західних політиків.

"Хоча російська армія інтенсивно дислокована в Україні та зазнала величезних втрат протягом двох років конфлікту, більшість західних чиновників очікують, що вона зможе відновити свої сили протягом п’яти-шести років", – зазначили автори матеріалу.

Подібні темпи вкупі з ядерним статусом РФ та її агресивною риторикою неабияк непокоять західних політиків.

"Її сухопутні сили в Україні деградували, але її військово-повітряні сили та флот в основному недоторкані, і Росія все ще є великою ядерною державою", – наводить видання думку одного з британських посадовців.

Раніше ми писали, що у різних регіонах Росії активізувалися протести родичів мобілізованих, незважаючи на зусилля Кремля придушити їх.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.