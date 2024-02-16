РФ планирует мобилизовать еще 400 тысяч новобранцев — FT

Страна-агрессор РФ планирует набрать в свое войско еще около 400 тысяч новобранцев без объявления общей мобилизации. Кроме того, она восстанавливает свою военную промышленность безумными темпами.

Об этом пишет Financial Times.

Как передает издание, за год РФ выпустила 4 млн артиллерийских снарядов и несколько сотен танков.

"За год Россия смогла выпустить 4 миллиона артиллерийских снарядов и несколько сотен танков. Скорость, с которой происходит восстановление военной промышленности в РФ, многие западные эксперты считали невозможной", — говорится в сообщении.

Подобные темпы вместе с ядерным статусом РФ и ее агрессивной риторикой изрядно беспокоят западных политиков.

"Хотя российская армия интенсивно дислоцирована в Украине и понесла огромные потери в течение двух лет конфликта, большинство западных чиновников ожидают, что она сможет восстановить свои силы в течение пяти-шести лет", – отметили авторы материала.

Подобные темпы вместе с ядерным статусом РФ и ее агрессивной риторикой изрядно беспокоят западных политиков.

"Ее сухопутные силы в Украине деградировали, но ее военно-воздушные силы и флот в основном неприкосновены, и Россия все еще является крупным ядерным государством", - приводит издание одного из британских чиновников.

Ранее мы писали, что в разных регионах России активизировались протесты мобилизованных родственников, несмотря на усилия Кремля подавить их.

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