Пенсионер засунул в уретру несколько батареек: они взорвались внутри

Он обратился к медикам через сутки.

В Австралии пенсионер обратился за медицинской помощью после того, как батарейки взорвались внутри его мужского достоинства.

Как пишет Daily Star, ужасный инцидент описал в отчете Брендан Акихико Янада из отделения урологии Western Health, Футскрей, штат Виктория.

Медицинская бригада подчеркнула, что инородные тела в уретре являются неотложной урологической ситуацией, требующей немедленных действий. Они отметили, что мужчины часто ради удовольствия вставляют разные предметы, в частности электрические провода, столовые приборы, металлические шурупы и, в этом случае, батарейки.

Маленькие батарейки-таблетки, попав в уретру, могут вызвать сильную коррозию и повреждение тканей. В этом случае 73-летний мужчина прибыл в больницу через 24 часа после того, как вставил себе три батарейки.

Он признался, что регулярно вставлял посторонние предметы для сексуального удовольствия, и раньше у него не было проблем с их изъятием. На этот раз батарейки переместились дальше по уретре полового члена из-за неоднократных неудачных попыток самостоятельного извлечения.

Врачи были шокированы, обнаружив, что батарейки повлекли за собой появление черного смолистого оттенка внутри его половых органов из-за коррозионного разряда и эрозию тканей.

Несмотря на попытки вытащить батарейки, пациент не выдержал процедуры и отказался от нее. Для удаления ему ввели общий наркоз.

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После того, как батареи извлекли, врачи обнаружили у него большие ожоги передней части уретры. Его отправили домой через три дня после операции, но он вернулся через 10 дней с усилившимся отеком и выделениями из полового члена.

Хирурги сделали разрез на его пенисе, из которого вытекло "большое количество гноя". Затем они обнаружили сегмент мертвой ткани размером 8 см в его уретре и близлежащем участке. Согласно отчету, большинство внутренних органов его полового члена было удалено, чтобы остановить распространение мертвых тканей, и врачи решили не восстанавливать его сильно обожженный член.

Напомним, состоятельный банкир подал в суд на врача из-за уменьшения пениса. Он заплатил за увеличение полового члена.

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