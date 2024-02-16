Пенсіонер засунув в уретру декілька батарейок: вони вибухнули всередині

Він звернувся до медиків через добу.

В Австралії пенсіонер звернувся за медичною допомогою після того, як батарейки вибухнули всередині його чоловічої гідності.

Як пише Daily Star, жахливий інцидент описав у звіті Брендан Акіхіко Янада з відділення урології Western Health, Футскрей, штат Вікторія.

Медична бригада підкреслила, що сторонні тіла в уретрі є невідкладною урологічною ситуацією, що вимагає негайних дій. Вони зазначили, що чоловіки часто заради задоволення вставляють різні предмети, зокрема електричні проводи, столові прилади, металеві шурупи і, в цьому випадку, батарейки.

Маленькі батарейки-пігулки, потрапивши до уретри, можуть спричинити сильну корозію і пошкодження тканин. У цьому випадку 73-річний чоловік прибув до лікарні через 24 години після того, як вставив собі три батарейки.

Він зізнався, що регулярно вставляв сторонні предмети для сексуального задоволення, і раніше він не мав проблем з їхнім вилученням. На цей раз батарейки перемістилися далі уретрою статевого члена через неодноразові невдалі спроби самостійного вилучення.

Лікарі були шоковані, виявивши, що батарейки спричинили появу чорного смолистого відтінку всередині його статевих органів через корозійний розряд і ерозію тканин.

Попри спроби витягти батарейки, пацієнт не витримав процедури і відмовився від неї. Натомість для видалення йому ввели загальний наркоз.

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Після того, як батареї вийняли, лікарі виявили у нього великі опіки передньої частини уретри. Його відправили додому через три дні після операції, але він повернувся через 10 днів з набряком, що посилився, і виділеннями з статевого члена.

Хірурги зробили розріз на його пенісі, через який випливла "велика кількість гною". Потім вони виявили сегмент мертвої тканини розміром 8 см у його уретрі та прилеглій ділянці. Згідно зі звітом, більшість внутрішніх органів його статевого члена було видалено, щоб зупинити поширення мертвих тканин, і лікарі вирішили не відновлювати його сильно обпалений член.

Нагадаємо, заможний банкір подав до суду на лікаря через зменшення пеніса. Він заплатив за збільшення статевого члена.

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