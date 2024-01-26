Розвідка Британії оцінила вирок терористу Гіркіну в РФ

Суд заборонив Гіркіну адміністрування його сайтів у соцмережах терміном на три роки.

У Росії терориста Ігоря Гіркіна засудили до чотирьох років позбавлення волі. Його звинуватили в "публічному розпалюванні екстремістської діяльності".

Розвідка Британії у новому звіті проаналізувала вирок Росії.

Зазначається, що Гірікна заарештували у липні 2023 року. Це трапилося після заколоту ватажка групи Вагнера Євгенія Пригожина.

"Після заколоту Пригожина Кремль став більш чутливим до критики ведення ним війни з боку жорстких націоналістів, "оскільки вони є однією з небагатьох можливих альтернатив путінському керівництву", - пише розвідка.

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Додається, що упродовж цього часу Гіркін системно критикував керівництво РФ та перебіг розв’язаної загарбницької війни проти України.

"Вирок Гіркіну є частиною більш широких репресій проти тих, хто критикує Кремль і війну в Україні, що відображає більш авторитарний характер життя в путінській Росії", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, московський міський суд визнав терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) винним у закликах до здійснення екстремістської діяльності та ухвалив вирок у вигляді чотирьох років колонії.

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