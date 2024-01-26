Разведка Британии оценила приговор террористу Гиркину в РФ

Суд запретил Гиркину администрирование его сайтов в соцсетях сроком на три года.

В России террорист Игорь Гиркин приговорен к четырем годам лишения свободы. Его обвинили в "публичном разжигании экстремистской деятельности".

Разведка Великобритании в новом отчете проанализировала приговор России.

Гирикна арестовали в июле 2023 года. Это произошло после мятежа главаря группы Вагнера Евгения Пригожина.

"После мятежа Пригожина Кремль стал более чувствительным к критике ведения им войны со стороны жестких националистов, "поскольку они являются одной из немногих возможных альтернатив путинскому руководству", — пишет разведка.

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Добавляется, что за это время Гиркин системно критиковал руководство РФ и ход развязанной захватнической войны против Украины.

"Приговор Гиркину является частью более широких репрессий против тех, кто критикует Кремль и войну в Украине, что отражает более авторитарный характер жизни в путинской России", – говорится в сообщении.

Напомним, московский городской суд признал террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) виновным в призывах к осуществлению экстремистской деятельности и вынес приговор в виде четырех лет колонии.

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