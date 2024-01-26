Пісторіус оцінив ймовірність війни між Росією та НАТО

Західні експерти та аналітики дедалі частіше говорять про те, що цього не уникнути.

Наразі міністр оборони ФРН не бачить небезпеки нападу Росії на територію НАТО або на партнера НАТО. Але така оцінка актуальна лише станом на зараз.

Про це розповів в ексклюзивному інтерв'ю BILD.

"Ніхто не знає, чи так триватиме. Нам потрібний принцип стримування, ми знаємо це з часів холодної війни. Тоді все було більш передбачуваним, ніж ситуація, яку ми маємо сьогодні", – наголосив він.

Нагадаємо, командувач збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен вважає, що НАТО має лише декілька років, щоб підготуватися до війни із Росією.

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