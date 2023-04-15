У Британії відреагували на військові дії у Судані

Керівництво Судану повинно зробити все можливе, щоб стримати власні силові структури.

У Міністерстві закордонних справ відреагували на події у Судані, який охопили військові дії між армією та силами швидкого реагування.

Голова МЗС Британії Джеймс Клеверлі закликав сторони припинити військові дії, бо вони нічого не вирішать.

"Насильство, яке триває в Судані, має припинитися негайно", - заявив глава британського МЗС.

Міністр зазначив, що керівництво Судану повинно зробити все можливе, щоб стримати власні силові структури, щоб запобігти подальшому кровопролиттю.

"Військові дії не вирішать цю ситуацію", - наголосив Клеверлі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в африканській країні Судан під час спроби державного перевороту виникла пожежа в аеропорту столичного міста Хартума. Зокрема, загорівся Boeing 737 українського лоукостера SkyUp.

Крім того, ми раніше інформували, що у кількох районах столиці Судану міста Хартум 15 квітня було чути стрілянину із застосуванням артилерії та військової техніки.

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