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В Британии отреагировали на военные действия в Судане

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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В Британии отреагировали на военные действия в Судане

Фото: reuters.com

Руководство Судана должно сделать все возможное, чтобы умерить собственные силовые структуры.

В Министерстве иностранных дел отреагировали на события в Судане, охватившие военные действия между армией и силами быстрого реагирования.

Глава МИД Британии Джеймс Клеверлипризвал стороны прекратить военные действия, потому что они ничего не решат.

"Насилие, продолжающееся в Судане, должно прекратиться немедленно", — заявил глава британского МИД.

Министр отметил, что руководство Судана должно сделать все возможное, чтобы сдержать собственные силовые структуры, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие.

"Военные действия не разрешат эту ситуацию", — подчеркнул Клеверли.

Напомним, ранее сообщалось, что в африканской стране Судан при попытке государственного переворота возник пожар в аэропорту столичного города Хартума. В частности, загорелся Boeing 737 украинского лоукостера SkyUp.

Кроме того, мы ранее информировали, что в нескольких районах столицы Судана города Хартум 15 апреля была слышна стрельба с применением артиллерии и военной техники.

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Дата публикации
Просмотры
1156
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