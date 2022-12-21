У Канаді вісьмох дівчат-підлітків звинуватили у вбивстві безхатька

Мешканка притулку для безхатченків свідчила, що жертва захищала її під час сварки із нападницями.

У Канаді, місті Торонто, вісьмом дівчатам-підліткам висунули звинувачення у вбивстві другого ступеня. Вони смертельно поранили ножем 59-річного чоловіка.

Про це повідомляє CBC Toronto.

Дівчат віком від 13-16 років звинувачують у тому, що 18 грудня після опівночі за місцевим часом вони завдали ножових поранень чоловіку, особу якого ще не встановили. На момент нападу він жив у притулку для бездомних.

Мер Торонто Джон Торі заявив, що "глибоко стурбований" цією справою.

Як повідомив журналістам сержант поліції Торонто Террі Браун, група випадкових перехожих повідомила службу екстреної допомоги після того, як знайшла чоловіка з ножовими пораненнями.

Постраждалий, який нещодавно переїхав до притулку, пізніше помер у лікарні.

Дівчат затримали неподалік від місця нападу та вилучили в них певну кількість зброї.

Як виявило слідство, підлітки познайомилися у соцмережах, і троє з них раніше вже були затримані поліцією.

"Ми не знаємо, як і чому вони зустрілися того вечора і чому вирушили до центру Торонто", - додав поліцейський.

Вважають, що раніше того ж вечора вони брали участь у сварці, додав він.

Мешканка сусіднього притулку для бездомних розповіла, що дівчата підійшли до неї просити алкоголь. Між ними почалася сварка. А чоловік заступився за жінку.

"Я не знала, чи був у них ніж, чи що. Я просто злякалася", - сказала вона.

"Мене надзвичайно турбує молодий вік обвинувачених і кількість людей, ймовірно причетних до цього вбивства", - сказав мер Торі.

Тим часом в Україні, в Одеської області 26-річний чоловік через 70 грн жорстоко вбив 67-річну заступницю директора школи.

А у Києві 31-річний чоловік вбив та розчленував 34-річного товариша. Звинувачений завдав жертві понад 30 ударів ножем.

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