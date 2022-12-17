У Рівному охоронець влаштував різанину у підземці: є жертви

У Рівному охоронець підземного переходу в мікрорайоні Північний під час конфлікту поранив ножем трьох чоловіків, один з них помер.

Про це повідомили у Нацполіції області.

"Компанія трьох хлопців йшла підземним переходом. Між ними та охоронцем підземки виник конфлікт, під час якого 52-річний чоловік завдав смертельний удар в груди 22-річному хлопцеві. Інших двох поранив в руку та спину. Одразу після скоєного він викликав "швидку", поліцейських та очікував на місці пригоди", - уточнили в поліції.

Охоронця наразі затримали, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. У поліції додали, що вирішують питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні умисного вбивства. Санкція статті передбачає від семи до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Хмельницькій області чоловік отримав 17 років в'язниці за вбивство 22-річного сина своєї колишньої співмешканки.

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