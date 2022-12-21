В Канаде восьмерых девушек-подростков обвинили в убийстве бездомного

Жительница приюта для бездомных свидетельствовала, что жертва защищала ее во время ссоры с нападающими.

В Канаде, городе Торонто, восьми девушкам-подросткам предъявлены обвинения в убийстве второй степени. Они смертельно ранили ножом 59-летнего мужчину.

Об этом сообщает CBC Toronto.

Девушек в возрасте от 13-16 лет обвиняют в том, что 18 декабря после полуночи по местному времени они нанесли ножевые ранения мужчине, личность которого еще не установили. В момент нападения он жил в приюте для бездомных.

Мэр Торонто Джон Тори заявил, что "глубоко озабочен" этим делом.

Как сообщил журналистам сержант полиции Торонто Терри Браун, группа случайных прохожих сообщила службу экстренной помощи после того, как нашла мужчину с ножевыми ранениями.

Пострадавший, недавно переехавший в приют, позже скончался в больнице.

Девушек задержали неподалеку от места нападения и изъяли у них определенное количество оружия.

Как установило следствие, подростки познакомились в соцсетях, и трое из них ранее уже были задержаны полицией.

"Мы не знаем, как и почему они встретились в тот вечер и почему отправились в центр Торонто", — добавил полицейский.

Считается, что раньше того же вечера они участвовали в ссоре, добавил он.

Жительница соседнего приюта для бездомных рассказала, что девушки подошли к ней просить алкоголь. Между ними началась ссора. А мужчина вступился за женщину.

"Я не знала, был ли у них нож, что ли. Я просто испугалась", — сказала она.

"Меня очень беспокоит молодой возраст обвиняемых и количество людей, вероятно причастных к этому убийству", — сказал мэр Тори.

Тем временем в Украине, в Одесской области 26-летний мужчина из-за 70 грн жестоко убил 67-летнюю заместительницу директора школы.

А в Киеве 31-летний мужчина убил и расчленил 34-летнего товарища. Обвиняемый нанес жертве более 30 ударов ножом.

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