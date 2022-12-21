Проектировщик штаб-квартиры для Apple и лондонского стадиона "Уэмбли" взялся за восстановление Харькова

Он проектировал самый большой мост мира и самое дорогое здание планеты, а теперь будет помогать восстанавливать Харьков. Норман Фостер – британский архитектор, которого считают основателем стиля “хай-тек”, уже полгода работает на генеральном плане города, который россияне уничтожали обстрелами, говорится в ТСН.

Эксперты считают 87-летнего Нормана Фостера отцом мегаполисов, а его творения способны опережать время. Это и один из самых длинных и высоких мостов в мире – Виадук Мийо во Франции, а еще знаменитый лондонский стадион «Уэмбли» с раздвижной крышей, 40-этажная башня Мэри Экс в Лондоне – первый экологический небоскреб в мире. Фостер разрабатывал дизайн штаб-квартиры для Apple, научный парк в Оксфорде, самое дорогое в мире здание в Гонконге, лондонскую мэрию, здание парламента Германии.

Уже полгода архитектор-мультимиллионер проектирует послевоенный Харьков. “Мне очень интересно работать с Харьковом. Это необычная комбинация культуры, науки и промышленности. Редко бывает, чтобы все было в одном городе. Мы провели более 16 тысяч анкетировок, чтобы понять, каким люди видят свои районы и что им нужно для комфорта», – говорит архитектор.

"Вы же знаете, что сейчас без жилья 150 тысяч человек", — отмечает мэр города.

Разрушения в Харькове поражают. Россияне разбомбили около пяти тысяч зданий, разрушены десятки архитектурных памятников. Пол тысячи многоэтажек не подлежат восстановлению и это возможность городу измениться. В плане архитектора – кварталы, как в Европе, поделены на квадраты, а внутри каждого – вся необходимая инфраструктура: жилье, места для работы, учебы и отдыха. Советские здания, которых в Харькове много, архитектор планирует оставить, но осовременить. “Совершенно новый подход был применен. Здесь озеленение, большие окна и балконы. Люди продолжают здесь жить. Те, кто делал это проектирование – суперспециалисты. У нас есть их контакты, мы с ними сотрудничаем”, — сообщает вице-президент фонда Нормана Фостера Елена Фостер.

К работе Норман Фостер привлек и харьковских коллег, которые вместе будут создавать в городе научный парк. "Многофункциональный городок, но главная идея этого проекта — это экспериментальный, научный городок на площадке Барабашовского рынка", — отмечает архитектор Максим Розенфельд.

Сам рынок – изюминка Харькова – остаться. “Очень большое преимущество, что там есть река. Ее нужно восстановить и создать природный ландшафт. У меня опыт проектирования научных парков, начиная от Apple в Кремниевой долине, Сан-Хосе в Барселоне и заканчивая Оксфордом. И основной месседж таких парков – это не парк, а научная община. То есть мы должны создать зону с университетами, домами, местами отдыха и зелеными зонами”, — добавляет Фостер.

Промышленный потенциал Харькова Норман Фостер предлагает использовать технологии будущего. К примеру, модульные реакторы станут альтернативной энергетической системой.

Генплан для Харькова его команда создала бесплатно, а теперь готова помочь в поиске инвесторов для его реализации. “9 мая в Пампиду – крупнейшей галерее Парижа, деревянный макет Харькова будет представлен для инвесторов. Это уже отличный материал, с которым можно идти в фонды, к послам, банки. Мы готовы дать всех экспертов, которые будут вам помогать”, — говорят в фонде.

"Понятно, что это будет разновекторная структура финансирования. Часть от нас как города. Другую часть мы обсуждали с Европейским инвестиционным банком. В-третьих, я думаю, что мы обратимся к нашим, например, ІТишникам и другим, кто сейчас заинтересован в том, чтобы Харьков возрождался”, — сообщает мэр города Игорь Терехов.

Есть надежда, что восстановление Харькова станет пилотным проектом, и эти же технологии и решения смогут использовать другие города Украины, разрушенные россиянами.

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