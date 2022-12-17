Терпець урвався: на Рівненщині батько зарубав сокирою власного сина

У селі Вілля сімейна драма закінчилася вбивством.
У Рівненській області батько та 53-річний син посварились на побутовому ґрунті. Пенсіонер завдав сину декілька ударів - в голову та руки, від чого той помер на місці.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.
Як пояснив чоловік, його син любив випити, постійно принижував батька та чіплявся до нього.
За клопотанням слідчого, 85-річний чоловік отримав 60 діб цілодобового домашнього арешту. Пенсіонеру повідомили про підозру в умисному вбивстві. Тепер йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Рівному охоронець підземного переходу в мікрорайоні Північний під час конфлікту поранив ножем трьох чоловіків, один з них помер.
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