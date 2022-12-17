Терпець урвався: на Рівненщині батько зарубав сокирою власного сина

У Рівненській області батько та 53-річний син посварились на побутовому ґрунті. Пенсіонер завдав сину декілька ударів - в голову та руки, від чого той помер на місці.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.

Як пояснив чоловік, його син любив випити, постійно принижував батька та чіплявся до нього.

За клопотанням слідчого, 85-річний чоловік отримав 60 діб цілодобового домашнього арешту. Пенсіонеру повідомили про підозру в умисному вбивстві. Тепер йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Рівному охоронець підземного переходу в мікрорайоні Північний під час конфлікту поранив ножем трьох чоловіків, один з них помер.

Поліцейському загрожує довічне ув'язнення за вбивство бійця тероборони в Рівному

Читайте також: